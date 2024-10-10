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Судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжили арешт до грудня

Він обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжили арешт до грудня
Фото: Грунт

Суд продовжив арешт до 8 грудня 2024 року екссудді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця. 

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу вже звільненому судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 8 грудня 2024 року включно", - ідеться в повідомленні.

Що відомо про ДТП

  • У Києві в ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
  • Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. ВРП дозволила утримання Тандира під вартою і відсторонила його від виконання обов’язків на своїй посаді.
  • На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
  • У серпні Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід Тандиру. З тих пір він знаходиться під вартою. Запобіжний захід неодноразово продовжували.  Адвокати також просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.
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