Судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжили арешт до грудня

Він обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Суд продовжив арешт до 8 грудня 2024 року екссудді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу вже звільненому судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 8 грудня 2024 року включно", - ідеться в повідомленні.

Що відомо про ДТП