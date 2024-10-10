Вартість "послуг" коливалася від 7 до 12 тисяч доларів.

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації - у Києві і Херсоні затримали шістьох осіб, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову.

Про це йдеться на сайті СБУ.

затримання осіб, які допомагали ухилянтам

Серед зловмисників є адвокати, посадовці територіального центру комплектації, а також центру надання адміністративних послуг. Вони за 7-12 тисяч доларів оформлювали клієнтам "бронювання" або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медичних висновків.

затримання осіб, які допомагали ухилянтам

Наприклад, у Києві затримали двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.

Для цього ухилянт формально пройшов ВЛК, а тоді за підтримки зловмисників отримав від ТЦК документи для уникнення процедури вручення повістки. Адвокати при цьому використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці.

За інформацією СБУ, фігуранти направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства. Одного адвоката піймали у Києві, коли він отримував гроші від клієнта, а його спільника - на Черкащині.

У Херсоні викрили трьох посадовців ТЦК та їхню спільницю, якою виявилася працівниця місцевого ЦНАПу, котра відповідала за роботу з військовозобов’язаними.

Вдалося задокументувати, як жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку і пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації, а там уже знімали ухилянтів з військового обліку через "погане" здоров’я.

Двом затриманим з Києва повідомили про підозру за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб. А дії фігурантів з Херсону кваліфікували як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.