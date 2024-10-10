Вона також може внести заставу в розмірі 49 млн грн.

Печерський суд Києва арештував на два місяці із правом внесення застави у 49 млн грн депутатку Хмельницької міськради, яка була затримана за підозрою у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що у підозрюваної було виявлено понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

"Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті", - йдеться в повідомленні.

Фігурантці повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.