Печерський суд Києва арештував на два місяці із правом внесення застави у 49 млн грн депутатку Хмельницької міськради, яка була затримана за підозрою у незаконному збагаченні.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що у підозрюваної було виявлено понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.
"Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті", - йдеться в повідомленні.
Фігурантці повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.