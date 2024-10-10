У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

Викладач приватного університету за гроші обіцяв влаштувати чоловіка на роботу до одного з підприємств, яке займається гуманітарним розмінуванням.

У Києві затримали 38-річного викладача приватного університету, який за 10 тис. доларів обіцяв влаштувати чоловіка на роботу вибухотехніком заради бронювання. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що викладач приватного університету за гроші обіцяв влаштувати чоловіка на роботу до одного з підприємств, яке займається гуманітарним розмінуванням.

Свої послуги чоловік оцінив у 10 тис. доларів США. За ці гроші, користуючись своїми зв’язками, він обіцяв спочатку допомогти у позитивному проходженні іспитів, а далі сприяти в отриманні посади вибухотехніка.

На цій посаді чоловіку обіцяли зарплату понад 60 тис. грн, бронювання, а також відрядження за кордон.

Під час зустрічей із чоловіком фігурант повідомляв, що документи для працевлаштування та 10 тис. доларів США потрібно передавати саме зараз, оскільки вже набирається група з 20-ти осіб і лишилось лише одне вільне місце.

У нього, з його слів, є «своя людина» в одному з державних органів, яка допоможе працевлаштуватись вибухотехніком.

Правоохоронці задокументували факт передачі підозрюваному працівнику університету 10 тис. доларів США, після чого його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва 38-річному викладачу приватного університету повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.