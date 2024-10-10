Головне за ніч та ранок четверга, 10 жовтня: наслідки удару по Одесі, ухвалення підвищення податків, 149 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків. За проголосували 247 народних депутатів, як стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка.

Одна з поправок встановила військовий збір для військових на рівні 1,5% (пропонували 5%).

Що загалом встановлює законопроєкт – в новині.

Уночі російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", керованою авіаракетою Х-31 П, двома керованими авіаракетами Х-59/69 з території Криму, трьома керованими ракетами С300 з окупованої частини Донецької області, 62 ударними БпЛА з російських Приморського-Ахтарська і Курська.

"У результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Станом на 11.00 бойова робота тривала. Декілька БпЛА (імовірно ударні) – в повітряному просторі України. Також є велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

У результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Одеській, Полтавській і Донецькій областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксували 149 бойових зіткнень.

Порівняно з вівторком учора кількість боїв знизилася на Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському, Придніпровському напрямках. На Краматорському було на дві атаки більше.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 окупантів. Від початку вторгнення армія противника втратила 662 200 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 10 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя та область, повідомили начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС.

У ДСНС повідомляють про те, що серед травмованих є дитина. За даними рятувальників, частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда.

Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель.

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області зросла до семи, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими", – сказав він.

Всі постраждалі – українці, їм надають медичну допомогу, п’ятеро поранених перебувають у важкому стані.

Також під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами, контейнеровоз Shui Spirit.

Агенція Bloomberg з посиланням на кількох американських чиновників стверджує, що Сполучені Штати прогнозують здатність України утримати зайняті райони Курської області упродовж місяців, якщо навіть не довше.

Збройні Сили наразі не мають значних проблем з постачанням необхідних запасів на Курщину, а російські війська провели лише локальні контратаки, зосередившись на окупації Донбасу. Також на користь українських військових грає поліпшення ситуації з боєприпасами, спричинене надходженням снарядів за чеською ініціативою та спільними зусиллями США та Франції щодо артилерійського озброєння ЗСУ.

У Вашингтоні були вражені швидкими успіхами операції на Курщині, проте висловлювали занепокоєння щодо надто високої ціни цього просування. Зараз США, як і Президент Володимир Зеленський, переконані, що Курськ стане одним із чинників прийдешніх перемовин щодо миру.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у коментарі «Суспільному» заперечив поширену у ЗМІ інформацію щодо буцімто зупинки процесу бронювання від мобілізації.

За словами посадовця, саме він на засіданні уряду ініціював проведення аудиту, в рамках якого буде перевірено підприємства, що отримали від органів місцевого самоврядування статус критично важливих. Якщо вони не відповідатимуть визначеним критеріям, право на бронювання буде переглянуто.

Причиною для проведення аудиту в Міноборони називають різке зростання кількості заброньованих. За словами Гаврилюка, упродовж двох років цей показник тримався на рівні приблизно 540 тисяч осіб, але лише за кілька останніх місяців зріс удвічі і перевищив один мільйон.

Джеймс Клеверлі, якого вважали претендентом номер один на посаду нового голови Консервативної партії Британії та тіньового прем'єр-міністра, сенсаційно не потрапив до фіналу виборів.

Як пише BBC, Клеверлі лідирував у третьому раунді внутрішньопартійного голосування, але у вирішальному четвертому колі раптово поступився Роберту Дженріку та Кемі Баденох, яких вважають більш схильними до правих ідей.

У соціальних мережах ексміністр закордонних справ Клеверлі заявив, що йому "сумно від того, що не сталося", проте закликав партійців "єднатися заради того, щоб протистояти катастрофічному уряду лейбористів".

Тепер консерватори обиратимуть серед двох кандидатів. 2 листопада буде оголошено ім'я нового лідера партії, яка замінить Ріші Сунака.

Консерватори вперше за 14 років перебувають в опозиції після розгромної поразки на виборах 4 липня.

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