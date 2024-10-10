Глава УГКЦ зустрівся із Папою Франциском. Говорили про звільнення полонених

Глава Католицької церкви вказав на необхідність мобілізувати всі зусилля для допомоги нашій державі напередодні зими.

зустріч Папи Франциска і глави УГКЦ Святослава (Шевчука) 10 жовтня 2024 року

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) 10 жовтня провів зустріч із Папою Римським Франциском у Апостольському палаці Ватикану.

Як ідеться на сайті УГКЦ, Блаженніший розповів Папі про виклики душпастирського служіння в умовах війни, гуманітарні проблеми і потребу у підтримці України з боку Святого Престолу.

Глава УГКЦ також представив Папі рішення останнього Синоду єпископів, ішлося, зокрема, про те, як протистояти мілітаризації релігії, що фіксують у російській агресії проти України.

Блаженніший Святослав подякував Папі Римському за постійну допомогу й посередництво у процесі звільнення полонених, зокрема, священників-редемптористів Івана Галети і Богдана Левицького, а також попросив надалі привертати увагу міжнародної спільноти до злочинів Росії.

Глава Католицької церкви запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну та задіюватиме всі дипломатичні механізми Святого Престолу для припинення війни. Також Папа вказав на необхідність мобілізувати всі зусилля для допомоги нашій державі напередодні зими.