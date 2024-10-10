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Глава УГКЦ зустрівся із Папою Франциском. Говорили про звільнення полонених

Глава Католицької церкви вказав на необхідність мобілізувати всі зусилля для допомоги нашій державі напередодні зими.

Глава УГКЦ зустрівся із Папою Франциском. Говорили про звільнення полонених
зустріч Папи Франциска і глави УГКЦ Святослава (Шевчука) 10 жовтня 2024 року
Фото: пресслужба УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) 10 жовтня провів зустріч із Папою Римським Франциском у Апостольському палаці Ватикану.

Як ідеться на сайті УГКЦ, Блаженніший розповів Папі про виклики душпастирського служіння в умовах війни, гуманітарні проблеми і потребу у підтримці України з боку Святого Престолу.

Глава УГКЦ також представив Папі рішення останнього Синоду єпископів, ішлося, зокрема, про те, як протистояти мілітаризації релігії, що фіксують у російській агресії проти України.

Блаженніший Святослав подякував Папі Римському за постійну допомогу й посередництво у процесі звільнення полонених, зокрема, священників-редемптористів Івана Галети і Богдана Левицького, а також попросив надалі привертати увагу міжнародної спільноти до злочинів Росії.

Глава Католицької церкви запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну та задіюватиме всі дипломатичні механізми Святого Престолу для припинення війни. Також Папа вказав на необхідність мобілізувати всі зусилля для допомоги нашій державі напередодні зими.

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