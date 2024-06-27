​​Суд продовжив арешт ексголові Броварської РВА, який п’яним збив чотирьох людей

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Броварської райдержадміністрації Володимиру Майбоженку до 26 липня.
Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 26 липня 2024 року включно", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що експосадовець підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
ДТП за участю Майбоженка
- 26 квітня у Броварах посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів. В результаті постраждали четверо людей, серед них - дитина. Після пригоди медики діагностували у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
- За результатами тестування приладом Drager у водія визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.
- 27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА.
- Наразі він знаходиться в СІЗО.