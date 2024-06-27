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​​Суд продовжив арешт ексголові Броварської РВА, який п’яним збив чотирьох людей

Володимир Майбоженко пробуде під вартою до 26 липня без права застави.

​​Суд продовжив арешт ексголові Броварської РВА, який п’яним збив чотирьох людей
Фото: Прокуратура

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Броварської райдержадміністрації Володимиру Майбоженку до 26 липня.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 26 липня 2024 року включно", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що експосадовець підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

ДТП за участю Майбоженка

  • 26 квітня у Броварах посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів. В результаті постраждали четверо людей, серед них - дитина. Після пригоди медики діагностували у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
  • За результатами тестування приладом Drager у водія визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.
  • 27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА
  • Наразі він знаходиться в СІЗО.


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