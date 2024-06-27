У Києві пасажир потрапив під потяг метро. Зачиняли низку станцій (оновлено)

У Києві унаслідок падіння пасажира на колію на станції "Університет" зачинили низку станцій. Об 11:57 пасажира деблокували.

Він у шоковому стані, але, на щастя, минулося без ампутації нижніх кінцівок. Про це повідомили в ДСНС.

Унаслідок інциденту тимчасово змінювали рух метро.Було організовано човниковий рух "червоною" лінією метро від станції "Шулявська" до "Театральної"

Поїзди повз станцію "Університет" слідують без зупинки. Пересадочний вузол "Театральна"–"Золоті ворота" відновив роботу, повідомили в КМДА.

Спершу станції метро "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна" були зачинені на вхід для пасажирів.

За даними ДСНС, під потяг потрапив чоловік.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

"27 червня о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро «Університет» потрапила людина. Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами. Рятувальники здійснюють деблокування потерпілого", – повідомили рятувальники.