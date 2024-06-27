Міноборони запустило процес зміни керівництва одного із управлінь

Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Крім того, Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ. Його завданням буде перегляд раніше прийнятої технічної документації та забезпечення прийняття нової відповідно до стандартів та практик НАТО.
"Ці кроки – принципова позиція команди Міноборони, а також частина стратегії Міноборони з підвищення прозорості та ефективності в системі матеріального забезпечення ЗСУ", – зазначили у структурі і додали, що міністерство "наголошує на своєму прагненні до забезпечення доброчесності в управлінні ресурсами та матеріально-технічним забезпеченням військових".
Як зазначив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни.
"Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів «Державного оператору тилу» якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами", – сказав він.
Зазначається, що одна з цілей закупівельної реформи – спростити доступ для нових виробників та постачальників до закупівель для потреб ЗСУ, що має покращити конкуренцію і, відповідно, ціну та якість майна.
- З початку 2024 року Міністерство оборони України закупило дронів на 2,5 млрд грн через торги Prozorro.
- Держава вперше планувала закупити одяг для пілотів централізовано на майже 16 млн грн.
- Для ЗСУ вперше купили не китайські, а українські хімічні грілки, які виявилися вдвічі дешевшими.
- У квітні Державний оператор тилу придбав літню форму для Збройних сил України. Зокрема, було закуплено костюми літні польові, футболки, кепі, сорочки бойові, черевики літні, пояси, спідню білизну та шкарпетки.