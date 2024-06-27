Міноборони запустило процес зміни керівництва одного із управлінь

Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Крім того, Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ. Його завданням буде перегляд раніше прийнятої технічної документації та забезпечення прийняття нової відповідно до стандартів та практик НАТО.

"Ці кроки – принципова позиція команди Міноборони, а також частина стратегії Міноборони з підвищення прозорості та ефективності в системі матеріального забезпечення ЗСУ", – зазначили у структурі і додали, що міністерство "наголошує на своєму прагненні до забезпечення доброчесності в управлінні ресурсами та матеріально-технічним забезпеченням військових".

Як зазначив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни.

"Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів «Державного оператору тилу» якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами", – сказав він.

Зазначається, що одна з цілей закупівельної реформи – спростити доступ для нових виробників та постачальників до закупівель для потреб ЗСУ, що має покращити конкуренцію і, відповідно, ціну та якість майна.