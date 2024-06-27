У Херсонській області окупанти влучили у склад гуманітарного штабу та газопровід

Через російську агресію у області загинула людина, ще 16 дістали поранення, з них – 2 дитини.

У Херсонській області через російську агресію у області загинула людина, ще 16 дістали поранення, з них – 2 дитини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків.

Зафіксовано влучання в промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди, гаражі та атомобілі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Наша ППО збила 23 "шахеди" та 5 ракет.