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​У Середземному та Азовському морях присутні 5 ворожих ракетоносіїв

Загальний залп російських суден – до 36 "Калібрів".

​У Середземному та Азовському морях присутні 5 ворожих ракетоносіїв
Фото: Владислав Назаров у Telegram

У Середземному та Азовському морях присутні 5 ворожих ракетоносіїв загальним залпом до 36 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але  ракети відсутні.

В Азовському морі всього є 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У Середземному морі присутні 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Ворожі кораблі
Фото: ВМС
Ворожі кораблі

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 3 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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