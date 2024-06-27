З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київ вдруге поспіль потрапив до десятки найгірших для життя міст світу

"Сусідами" у рейтингу стали столиці Венесуели та Папуа-Нової Гвінеї.

Київ вдруге поспіль потрапив до десятки найгірших для життя міст світу
Фото: pixabay

Видання The Economist оприлюднило результати щорічного дослідження щодо якості життя у містах світу. Другий рік поспіль Київ у рейтингу пасе задніх - українська столиця потрапила до нижньої десятки, опинившись аж на 165 місці.

Для визначення індексу "придатності" міст до комфортного проживання експерти використовують п'ять критеріїв: стабільність, система охорони здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта й інфраструктура. Оцінки переводять у 100-бальну шкалу, за якою Київ набрав лише 44,5 бали. Попереду на один щабель венесуельський Каракас, а найближчий конкурент, якого вдалося обійти, - це Порт-Морсбі, столиця Папуа-Нової Гвінеї. 

Лідером рейтингу вже третій рік поспіль незмінно є Відень, який отримав відмінні оцінки за чотирма критеріями, а втратив бали лише через відсутність великих спортивних подій. Чільну трійку доповнюють також європейські міста - Копенгаген та Цюрих. Австралійський Мельбурн 4-ий, а на 5-ому щаблі Калґарі, Канада. 

А от на останньому місці ось вже 11 років Дамаск - сирійська столиця має лише 30,7 бала. Із топ-100 випав Тель-Авів: через війну на Близькому Сході ізраїльське місто втратило аж 20 позицій і опинилося на 112-ому місці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies