Київ вдруге поспіль потрапив до десятки найгірших для життя міст світу

Видання The Economist оприлюднило результати щорічного дослідження щодо якості життя у містах світу. Другий рік поспіль Київ у рейтингу пасе задніх - українська столиця потрапила до нижньої десятки, опинившись аж на 165 місці.

Для визначення індексу "придатності" міст до комфортного проживання експерти використовують п'ять критеріїв: стабільність, система охорони здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта й інфраструктура. Оцінки переводять у 100-бальну шкалу, за якою Київ набрав лише 44,5 бали. Попереду на один щабель венесуельський Каракас, а найближчий конкурент, якого вдалося обійти, - це Порт-Морсбі, столиця Папуа-Нової Гвінеї.

Лідером рейтингу вже третій рік поспіль незмінно є Відень, який отримав відмінні оцінки за чотирма критеріями, а втратив бали лише через відсутність великих спортивних подій. Чільну трійку доповнюють також європейські міста - Копенгаген та Цюрих. Австралійський Мельбурн 4-ий, а на 5-ому щаблі Калґарі, Канада.

А от на останньому місці ось вже 11 років Дамаск - сирійська столиця має лише 30,7 бала. Із топ-100 випав Тель-Авів: через війну на Близькому Сході ізраїльське місто втратило аж 20 позицій і опинилося на 112-ому місці.