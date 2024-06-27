На Харківщині через обстріли постраждали 12 цивільних, серед них – 3 дітей. Протягом доби військові РФ завдавали удари з різних видів озброєння по мешканцях трьох ТГ області.

Про це інформує поліція Харківської області.

Протягом доби військові РФ завдавали ударів з різних видів озброєння по мешканцях Дергачівської, Куп’янської Вовчанської територіальних громад. Через російські обстріли є постраждалі цивільні громадяни, у тому числі діти. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Протягом 26 червня слідчі провели 39 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 21 кримінального провадження, пов’язаних зі збройною агресією РФ.

У с. Великі Проходи 26 червня внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено автомобіль.

По місту Дергачі 26 червня військові РФ завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 67 будинків та споруд, у тому числі приватні будинки, торговельний центр, автомобілі.

Травмовані 12 цивільних громадян, серед яких троє дітей.

У Куп'янську 26 червня внаслідок ворожого авіаобстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарчі споруди. Без постраждалих.

У селі Петропавлівка внаслідок влучання двох ворожих керованих авіабомб пошкоджено адмінбудівлю. Без постраждалих.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російських терористів в Україну харківські слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про майже 20 400 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ на території області. Триває робота щодо розшуку, встановлення і притягнення до відповідальності зрадників, пособників, колаборантів. Російські терористи відповідатимуть за скоєні злочини в міжнародних та українських судах.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ. 26 червня поліцейські вивезли в більш безпечні райони з Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів 15 людей.