Протягом доби кількість зіткнень із окупантами зросла на декількох напрямках, зокрема Харківському

Загалом відбулося 148 бойових зіткнень – на шість більше, ніж днем раніше.

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні дії. Відбулося 12 бойових зіткнень, бої точилися в районі населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Липці, Сотницький Козачок Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак у районах Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Берестового Харківської області. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак російських загарбників у районах населених пунктів Невське, Копанки, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Торське Донецької області", – сказав він.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 12 атак у районах Білогорівки Луганської області, Роздолівки та Спірного Донецької області.

На Краматорському захисники зупинили чотири спроби прорвати оборону в районах Кліщіївки та Часового Яру.

На Торецькому ворог здійснив 14 безуспішних атак у районах населених пунктів Залізне, Шуми, Дачне, Північне, Нью-Йорк і Торецьк.

На Покровському захисники відбили 49 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Макарівка та Яснобродівка.

На Курахівському захисники продовжують стримувати росіян у районі населених пунктів Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, Георгіївка, Костянтинівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському ворог провів чотири безуспішні штурми в районі населених пункти Водяне та Урожайне.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири зіткнення у районах Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили шість безуспішних атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Російські терористи завдали по території України один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 51 авіаційний удар, зокрема, застосувавши 74 КАБів, російські терористи здійснили понад 3000 обстрілів, в тому числі і 127 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. У ніч на 7 червня російські терористи завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні безпілотники типу Shahed. Усього ворог застосував одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», чотири крилаті ракети «Калібр», одну керовану авіаційну ракету Х-59-69, 23 ударні безпілотники Shahed-131-136. В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей", – додав речник Генштабу.