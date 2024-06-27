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Укрпошта уводить в обіг новий поштовий випуск “Податки. Армія. Перемога”

На марках зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю.

Укрпошта уводить в обіг новий поштовий випуск “Податки. Армія. Перемога”
Фото: Укрпошта

Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії “Наші податки – наш захист!” й уводить в обіг новий поштовий випуск “Податки. Армія. Перемога”, повідомляє пресслужба компанії. ⠀

“В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового – це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас”, – йдеться у повідомленні.⠀

Зазначається, що нові марки незвичної форми – круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще – номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.⠀

  • Кількість зчіпок в аркуші – 3 (6 марок). Тираж – 210 000 примірників.
  • Художник поштового випуску – Олександр Нікітюк.

Нові марки доступні у відділеннях, філателістичних крамницях та на сайті компанії.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта презентувала марки до 10-річчя бригади “Азов”. Тираж відповідає кількості бійців, які перебувають у полоні. 

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