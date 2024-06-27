Головне за ніч та ранок четверга, 27 червня: ворожа повітряна атака, 148 боєзіткнень, Зеленський у Львові

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали по Україні ракетно-авіаційного удару, застосувавши ракети повітряного, морського базування та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".

Про це інформує командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загалом ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", яку запустили із повітряного простору Тамбовської області РФ.

4 крилаті ракети "Калібр". Вони летіли із північно-східної частини акваторії Чорного моря.

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили із повітряного простору Курської області РФ.

23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ.

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

4 крилаті ракети "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Уночі Повітряні Сили повідомляли про запуск окупантами ракет типу "Калібр". У багатьох регіонах України оголошувалася повітряна тривога.

Станом на 2:14 крилаті ракети морського базування фіксувалися у Миколаївській області, вони тримали курс в бік Кіровоградщини.

Також упродовж вечора та ночі росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед", БпЛА досягли західних областей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що вчорашня добова кількість зіткнень перевищує дані попереднього дня: 148 проти 142.

Зросла кількість зіткнень на Харківському напрямку (з восьми до 12), Лиманському (з 17 до 20), Покровському (з 47 до 49), Курахівському (з восьми до 13), Оріхівському (з двох до чотирьох), Придніпровському (з чотирьох до шести).

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби російські загарбники здійснили шість безуспішних атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 окупантів, 42 артилерійські системи ворога та 9 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали близько 539 320.

Про інші втрати ворога – в новині.

Президент Володимир Зеленський прибув до Львова, де ушанував пам’ять загиблих українських воїнів, повідомляє пресслужба Офісу президента.

На Марсовому полі Личаківського кладовища глава держави поклав квіти до могил захисників України, які полягли в боях із російськими окупантами.

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Видання The Economist оприлюднило результати щорічного дослідження щодо якості життя у містах світу. Київ у рейтингу другий рік поспіль пасе задніх – українська столиця потрапила до нижньої десятки, опинившись аж на 165 місці.

Для визначення індексу "придатності" міст до комфортного проживання експерти використовують п'ять критеріїв: стабільність, система охорони здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта й інфраструктура. Оцінки переводять у 100-бальну шкалу, за якою Київ набрав лише 44,5 бали. Попереду на один щабель венесуельський Каракас, а найближчий конкурент, якого вдалося обійти, – це Порт-Морсбі, столиця Папуа-Нової Гвінеї.

Лідером рейтингу вже третій рік поспіль незмінно є Відень, який отримав відмінні оцінки за чотирма критеріями, а втратив бали лише через відсутність великих спортивних подій. Чільну трійку доповнюють також європейські міста – Копенгаген та Цюрих. Австралійський Мельбурн 4-й, на 5-ому щаблі канадське місто Калґарі.

На останньому місці ось вже 11 років Дамаск – сирійська столиця має лише 30,7 бала. Із топ-100 випав Тель-Авів: через війну на Близькому Сході ізраїльське місто втратило аж 20 позицій і опинилося на 112-ому місці.

Спроба державного перевороту у Болівії, яку здійснили військові на чолі з генералом Хуаном Хосе Сунігою, виявилася невдалою.

За повідомленням Reuters, армійці змушені були відступити від президентського палацу у Ла-Пасі, який намагалися взяти штурмом. Організатора повстання генерала Сунігу заарештовано. Президент Луїс Арсе продовжує здійснення повноважень.

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