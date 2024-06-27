У світі зафіксували 56 конфліктів у 92 країнах

110 мільйонів людей по всьому світу є біженцями або внутрішньо переміщеними особами через насильницькі конфлікти.

У світі зафіксували 56 конфліктів, у які залучені 92 країни. Глобальні економічні наслідки конфліктів в 2023 року становили 19,1 трильйона доларів або 2380 доларів на людину. Такі цифри наводить Інститут економіки і миру у звіті Глобального індексу миру.

Як повідомив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець, такого не було з часів Другої світової війни.

За даними звіту, 110 мільйонів людей по всьому світу є біженцями або внутрішньо переміщеними особами через насильницькі конфлікти.

У звіті відмічають, що зростання кількості невеликих конфліктів збільшує ймовірність більш серйозних у майбутньому.

Наприклад, у 2019 році конфлікт в Україні, як у Газі та Ефіопії, був визначений як другорядний, а зараз він є основним чинником погіршення безпекової ситуації у світі.

Глобальні економічні наслідки конфліктів в 2023 року становили 19,1 трильйона доларів або 2380 доларів на людину. Це становить 13,5% світового ВВП. Витрати на миротворчість і миротворчість склали 49,6 мільярда доларів, що становить менше 0,6% від загальних військових витрат.

"Розрив між найбільш і найменш мирними країнами в світі більший, ніж будь-коли", – йдеться у звіті.

Також там вказано, що конфлікти в Газі та Україні були основними "рушійними силами" падіння показників миру.

Лубінець зауважив, що у звіті не йдеться про Росію як країну, яка причетна до дестабілізації світового порядку.

"Співпраця з агресором, закривання очей на його дії, страх притягнення агресора до відповідальності — все це призводить до ще страшніших воєн", – зазначив омбудсман.

Він закликав партнерів та міжнародні організації об'єднатися і знайти нові дієві механізми, аби Росія та інші тоталітарні режими світу зупинилися та "не перекинули вогонь війни на нові території й не спричинили нові жертви".