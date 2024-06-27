Справа мера Мукачева: ВАКС арештував голову райради Мукачева Михайла Ланьо

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові однієї з райрад на Закарпатті, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Згідно з матеріалами справи, йдеться про Михайла Ланьо.
27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до голови однієї з районних рад на Закарпатті – підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності.
Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Справа Андря Балоги
- Сьогодні вранці у цій справі ВАКС арештував колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.
- Напередодні у цій справі ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою. Для підозрюваного є можливість внесення грошової застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
- Раніше повідомлялося, що міського голову Мукачево Андрія Балогу та голову райради в Закарпатській області викрили на продажі землі за заниженими цінами. За даними Національного антикорупційного бюро, мер "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів вартістю земельної ділянки стадіону "Авангард" у Мукачеві приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради – колишній нардеп.