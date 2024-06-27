Справа мера Мукачева: ВАКС арештував голову райради Мукачева Михайла Ланьо

Напередодні у цій справі ВАКС арештував мера Мукачева Андрія Балогу. А вже сьогодні – колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Усі троє арештовані по справі про можливі махінації з землею.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові однієї з райрад на Закарпатті, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Згідно з матеріалами справи, йдеться про Михайла Ланьо.

27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до голови однієї з районних рад на Закарпатті – підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності.

Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Справа Андря Балоги