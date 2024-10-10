Повітряні сили ЗСУ прокоментували пошкодження установки Patriot на Дніпропетровщині

Ворог не знищив Patriot, лише пошкодив кілька одиниць техніки.

ЗРК Patriot на Дніпропетровщині росіянам не вдалося знищити, лише пошкодити декілька одиниць техніки.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він спростував інформацію про те, начебто 9 жовтня росіяни знищили комплекс.

"Ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив. Це війна, на війні отримують пораненні не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ «Patriot» продовжує виконувати завдання в регіоні", - зазначив Ігнат.

За його словами, того дня ЗРК Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет. Частину вдалося перехопити.

"Система «Patriot» є однією із найпріоритетніших цілей для ворога! Чому? Та бо лише завдяки цьому американському ЗРК ми тримаємо на певній дистанції російську авіацію. Технології на війні стрімко розвиваються, їх КАБи стали летіти далі, вони зробили висновки, коли втратили з десяток літаків під час своїх попередніх зухвалих атак. І тепер полювати за російськими «сушками» значно складніше", - пояснив тво керівника пресслужби повітряних сил ЗСУ і зауважив, що ворог використовує усі доступні методи ведення розвідки – від супутників і розвідувальних БпЛА до наземної агентури, аби виявити дислокування комплексу.

Ігнат додав, що комплекс Patriot - стаціонарний і конструктивно не призначений для війни в динаміці.