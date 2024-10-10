Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Кому в окупації жити добре
Кому в окупації жити добре
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

На щастя, минулося бех загиблих та постраждалих.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 10 жовтня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 10 жовтня, росіяни били дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти з десяток разів поцілили по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах. 

Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, а також інфраструктура. 

Підписуйтесь на наш Google News

На щастя, минулося бех загиблих та постраждалих.

Лисак нагадав, що весь день тривала ліквідація наслідків ворожої атаки у Кривому Розі. Власникам пошкодженого житла видавали будматеріали для тимчасового ремонту. 

Більшість мешканців багатоповерхівки змогли потрапити додому, крім тих, хто проживав у найбільш пошкодженому під’їзді. Там проведуть експертизу, щоб визначити, чи можливо його відновити.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies