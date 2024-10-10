Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

На щастя, минулося бех загиблих та постраждалих.

Сьогодні, 10 жовтня, росіяни били дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти з десяток разів поцілили по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, а також інфраструктура.

На щастя, минулося бех загиблих та постраждалих.

Лисак нагадав, що весь день тривала ліквідація наслідків ворожої атаки у Кривому Розі. Власникам пошкодженого житла видавали будматеріали для тимчасового ремонту.

Більшість мешканців багатоповерхівки змогли потрапити додому, крім тих, хто проживав у найбільш пошкодженому під’їзді. Там проведуть експертизу, щоб визначити, чи можливо його відновити.