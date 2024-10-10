Зеленський зустрівся з Макроном, який запевнив Україну у продовженні підтримки

Французький президент сказав, що мав із українським колегою "знову дуже гарну розмову".

Володимир Зеленський зустрівся нині у Франції з Еммануелем Макроном. Той запевнив українського колегу у продовженні підтримки нашої держави, передає "Інтерфакс-Україна".

"І тут я хочу ще раз заявити про підтримку Францією українського спротиву перед обличчям російської агресивної війни. Це був важливий момент. Для нас також важливим кроком була можливість обговорити з президентом майбутні тижні та місяці, а також військову й дипломатичну роботу", - заявив Макрон після переговорів у Єлисейському палаці.

Він додав, що мав із Зеленським "знову дуже гарну розмову".

Макрон додав, що український президент "детально виклав свій план і роботу на найближчі тижні".