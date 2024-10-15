Головне за ніч та ранок вівторка, 15 жовтня: обстріл Миколаєва, бої на Курахівському напрямку, майже 200 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 198 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, нова дискусія в рамках проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group.

Унаслідок російського обстрілу Миколаєва вночі вівторка загинула одна людина, 23 поранені. Оновлені дані повідомив голова ОВА Віталій Кім.

В одному з жилих районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі, повідомили в ДСНС України.

"Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 кв. м. Окрім цього, в іншому районі горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація", – повідомили рятувальники. О 10:38 рятувальники повідомили про ліквідацію загоряння.

Спершу Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Telegram повідомив про вибухи в обласному центрі, які було чути до оголошення сигналу повітряної тривоги.

Пізніше Повітряні сили попередили про швидкісні цілі в бік Миколаївщини. За інформацією моніторингових каналів, місто зазнало атаки балістичних ракет, попередньо С-300.

Також у мережі писали про те, що окупанти поцілили у приватний житловий будинок, там розпочалася пожежа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 198 бойових зіткнень.

Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару (одна ракета), 44 авіаційних ударів (78 КАБів), провела 3059 обстрілів, 123 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Захисники відбили 40 штурмів окупантів (різної інтенсивності) на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 окупантів, 13 танків, 44 бойові броньовані машини. Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 671 400 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 15 жовтня 2024 року росіяни атакували територію України ракетами різних типів та безпілотниками.

Як повідомили у Повітряних силах, ворог задав удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області. Також запустив 17 ударних БпЛА. Райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

У результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА станом на 08:30 перебуває в повітрі.

Завданням оновленого міністерства культури і стратегічної комунікації є чітка комунікація про те, що Україна – частина європейської культури, а не "десь там між Заходом і Росією", а також створення передумов для того, щоб це допомагало переконувати союзників у продовженні допомоги, необхідної для перемоги.

Про це під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги" сказав міністр культури і стратегічної комунікації Микола Точицький. Він пояснив, що, на його думку, українці на початку повномасштабного вторгнення створили феномен стійкості і мужності.

"Українські культура і ідентичність – це феноменальна річ. І не лише територія, а, в першу чергу, наша ідентичність стала об'єктом їхньої агресії. Путін вважав десь у своїх маревах і конструкціях історії, які він нам повідомляв, що хтось створив Україну, українську ідентичність. Насправді російська армія переконалась, що Україна – це дійсно феномен, частина європейської культури", – сказав Точицький.

Він наголосив, що в завданнях Мінкультури ідеться не про дезінформацію, а саме про стратегічні комунікації. "Потрібно формувати меседжі, а не доганяти те, що говорить Путін, розбиваючи нашу ідентичність", – додав міністр.

Нідерландець Марк Рютте, який два тижні тому офіційно став генеральним секретарем НАТО, здійснив перший візит до німецького Візбадена, де розташована база ініціативи Альянсу щодо безпекової допомоги та тренування військових для України.

Як пише Reuters, Рютте виступив з промовою перед персоналом штабу, що представляє понад десяток країн-членів блоку. Посадовець наголосив, що НАТО "є найпотужнішим військовим союзом в історії, який дбає про безпеку 1 мільярда людей і готовий протидіяти будь-якій загрозі".

За словами генсекретаря, "нашим супротивникам ніколи не вдасться нас налякати, а до Путіна може бути лише одне послання: ми зробимо все для того, щоб його план не вдався, і щоб Україна перемогла".

Рютте також нагадав, що НАТО "є захисним блоком і не має наміру на когось нападати". Таким чином він спростував закиди з боку Кремля щодо спрямування до Німеччини зі США далекобійних ракет, які буде розміщено й на базі у Візбадені.

Євросоюз намагається залучити країни Перської затоки до деяких зобов'язань на користь України, пише Politico з посиланням на драфт спільної заяви за результатами саміту лідерів, що відбудеться у Брюсселі 16 жовтня.

Саміт ЄС-Перська затока покликаний продемонструвати єдність, але драфт натякає, що натомість він підкреслить розбіжності щодо війни в Україні. Зокрема, ЄС запропонував заклик до всіх країн припинити матеріальну допомогу Росії та засудити Іран за надання окупантам ракет і дронів. Але країни Перської затоки виступили за більш загальні формулювання, в яких є заклик до всіх сторін припинити надавати зброю для цієї війни.

В іншому розділі країни Перської затоки запропонували видалити фрагмент, який обіцяв покращити спільну роботу з обходу санкцій. ОАЕ, одна з держав Перської затоки, яка візьме участь у саміті в середу, особливо дратують західних союзників через ухилення від санкцій.

У драфті ЄС і країни Перської затоки мають намір засудити удари по енергетичній інфраструктурі України. Але прямо Росію в тексті не згадують. Також вони мають намір підтвердити партнерство в галузі енергетики.

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