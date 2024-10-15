"Формувати меседжі, а не доганяти що говорить Путін": Точицький назвав завдання мінкультури і стратегічної комунікації

Завданням оновленого міністерства культури і стратегічної комунікації є чітка комунікація про те, що Україна – частина європейської культури, а не "десь там між Заходом і Росією", а також створення передумов для того, щоб це допомагало переконувати союзників у продовженні допомоги, необхідної для перемоги.

Про це під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги" сказав міністр культури і стратегічної комунікації Микола Точицький. Він пояснив, що, на його думку, українці на початку повномасштабного вторгнення створили феномен стійкості і мужності.

"Українські культура і ідентичність – це феноменальна річ. І не лише територія, а, в першу чергу, наша ідентичність стала об'єктом їхньої агресії. Путін вважав десь у своїх маревах і конструкціях історії, які він нам повідомляв, що хтось створив Україну, українську ідентичність. Насправді російська армія переконалась, що Україна – це дійсно феномен, частина європейської культури", – сказав Точицький.

Він наголосив, що в завданнях Мінкультури ідеться не про дезінформацію, а саме про стратегічні комунікації.

"Потрібно формувати меседжі, а не доганяти те, що говорить Путін, розбиваючи нашу ідентичність", – додав міністр.

Одним із фокусів міністерства також буде наближення до Євросоюзу.