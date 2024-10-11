У київському Центрі Курбаса пройде прем’єра студентської вистави «Антігона»

18-19 жовтня в київському Центрі ім. Л.Курбаса відбудеться прем’єра вистава «Антігона» за п`єсою Жана Ануя, яка є дипломною роботою режисера Маркіяна Мірошниченка. Попередній закритий показ вистави відбувся в Інституті екранних мистецтв.

П`єса Жана Ануя «Антігона» – це сучасна інтерпретація давньогрецької трагедії Софокла, написана в Парижі в часи німецької окупації. На думку учасників вистави, Ануй наблизив цю історію до свого часу, а режисер Маркіян Мірошниченко – наблизив до нашого. Герої вистави існують у післявоєнному світі, де перемогла диктатура. Цар Креонт, боячись втратити владу, тримає все місто в страху, а Антігона – єдина, хто здатна йому протистояти.

У виставі грають студенти та студентки КНУТКіТ ім.І.К.Карпенка-Карого, майстерні Василя Вітра. Режисер вистави Маркіян Мірошниченко – український кінорежисер, викладач КНУТКіТ ім.І.Карпенка-Карого. Вистава «Антігона» стала його театральним режисерським дебютом. Тривалість вистави: 1 год. 45 хв. Квитки на виставу можна знайти за посиланням.

Фото: команда вистави «Антігона»

Фото: команда вистави «Антігона»