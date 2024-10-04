У Києві покажуть харківську виставу «Калинова Сопілка» за повістю Оксани Забужко

Це українській горор, де у світі народних вірувань та звичаїв постає жіноча версія легенди про Каїна та Авеля.

Виставу Харківського державного академічного театру ляльок ім. Афанасьєва «Калинова Сопілка» вперше покажуть у Києві. Покази пройдуть 5 жовтня та 2 листопада на сцені культурного кластера “Краків”.

Вистава «Калинова Сопілка» режисерки Оксани Дмітрієвої створена під час повномасштабного вторгнення за мотивами повісті Оксани Забужко. Це українській горор, де у світі народних вірувань та звичаїв постає історія двох сестер, як жіноча версія легенди про Каїна та Авеля, як міркування над одвічною проблемою зародження в людині зла. Сценографію вистави створила харківська художнця та поетка Діна Чмуж; у виставі також звучать пісні на її вірші. Організатор київських показів – агенція «Марко Концерт».

У вересні вистава «Калинова Сопілка» взяла участь у фестивалі «Харків: (не)релокована культура», що пройшов в Івано-Франківську з ініціативи Національної спілки театральних діячів України.

Фото: Ірина Деркач «Калинова Сопілка»