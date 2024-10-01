«Джокер: божевілля на двох»: тюремний шансон про любов

Кінокритикиня Соня Вселюбська подивилася фільм у Венеції та розповідає, чому друга частина схожа скоріше на кліп блатної пісні про любов і чому це не обовʼязково погано.

3 жовтня у прокат виходить «Джокер: божевілля на двох» Тодда Філліпса, прем’єра якого відбулася на 81-му Венеційському кінофестивалі . Це друга частина фільму про Джокера 2019 року, адаптація супергеройської оповіді про ментально хворого злочинця Альберта Флека, у якій Джокер знаходить любов усього життя на ім'я Лі, але на пару чекають непрості часи.

«Джокер: божевілля на двох» починається з німої анімаційної короткометражки, яка нагадує глядачу про минулі події. Після серії вбивств Артур Флек, він же Джокер (Хоакін Фенікс), потрапляє в суворе психіатричне відділення вʼязниці. Там Артур уже не може бути Джокером. Він приймає по шість пігулок на день, які, звісно ж, роблять його сумним і стриманим. Жарти він виконує тільки на прохання наглядачів і в обмін на цигарки. Однак є шанс на зміни: виникає підозра, що Артур має серйозне порушення. Для перегляду справи він має пройти через тривалий судовий процес. Але й ці плани змінюються, коли він опиняється в сусідньому крилі інституції, де зустрічає дивакувату Лі, або Гарлі Квінн (Леді Гага), ув’язнену за підпал батьківського будинку. Спалахує кохання з першого погляду, адже Лі – єдина, хто готова прийняти божевільну (реальну) сторону особистості Артура з його макіяжем, гучним сміхом і кримінальним минулим. Артур і Лі мріють утекти від усього світу і просто бути разом. Треба лише виграти судовий процес.

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Джокер: божевілля на двох»

Перший «Джокер» запамʼятався блискучим перформансом Хоакіна Фенікса, глибиною та самобутністю. Чи не вперше культовий супергерой був представлений у такому деталізованому портреті, поза жанровими обмеженнями фантастики. У 2019 році «Джокер» узяв головний приз Венеційського кінофестивалю й закохав публіку. Повернувшись сюди аж за чотири роки — виробництво розтягнулося через ковід і страйки сценаристів й акторів, — другий «Джокер» натрапив на скептично налаштовану публіку.

Якщо ви розраховували, що в другій частині режисер знову подарує жорсткий екшн і глибокі рефлексії над проблемами суспільства, про ці очікування краще забути. Новий «Джокер» — це дорогий кліп на тюремний шансон-хіт з французьким означенням Folie à Deux у назві. Іншими словами — це мюзикл, який нестерпно горює про неможливу любов у ще більш нестерпних межах тюрми.

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Джокер: божевілля на двох»

Події фільму розгортаються в доволі обмежених дієгетичних просторах, стрибаючи між похмурою вʼязницею та судом. Цей наратив контрастує з яскравими спалахами фантазій Джокера про його утопічне майбутнє з Лі. Протягом фільму все складніше визначити різницю між реальними й вигаданими вимірами свідомості героя. Артур Флек — очевидно хвора людина, яка замість прямувати праведним шляхом одужання опиняється у вирі скаженої любові. Центровий фокус режисер наводить на феномен суворої форми біполярного розладу й кохання в такому стані. Це все, чого слід очікувати від фільму.

Реакції фестивальної публіки виявилися також полярними. Частина міжнародних критиків випустили негативні рецензії, описуючи фільм як капітальний провал. Проблема в тому, що, працюючи з вигаданим попкультурним персонажем масштабу Джокера, фільм був приречений на завищені очікування — публіка мала власні стійкі уявлення про те, яким має бути життя такого персонажа. Добре, що Тодд Філліпс не збирався зазіхати на створення нової франшизи. Цікаво спостерігати за тим, як режисер зміг роздивитися в образі Джокера комплексну ідентичність і віддалити його від супергеройського контексту, розібравши патерни цієї персоналії на фрагменти. Усе це він до того ж уміло загортає у високоякісну кінематографічну формулу Голлівуду.

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Джокер: божевілля на двох»

Чим цей фільм точно може сподобатися, то це акторськими перформансами. Співачка Леді Гага ще раз доводить, що вона справді талановита акторка, яка впевнено підтримує професійний рівень Хоакіна Фенікса. Водночас Фенікс не гірше впорався в цьому тандемі, адже йому доводиться співати соло ліричні пісні про кохання та вʼязницю. Усе це в поєднанні з худорлявим тілом і великим горбом на спині — актор повернувся до цієї форми після ролей у «Наполеоні» Рідлі Скотта й «Усіх страхах Бо» Арі Астера. Схоже, Фенікс незмінно працює на виснаження.

Тож чи став другий «Джокер» розчаруванням? Здається, ні, оскільки він пропонує ще один яскравий голлівудський мюзикл про стосунки. Чимось ця стрічка може нагадати «Ла-Ла Ленд» — тільки в суворішій версії для ментально нездорових. Зрештою, «Джокер: божевілля на двох» — це гірка історія непростих стосунків, у якій можна знайти універсальні теми для будь-якої закоханої душі. Чи знайдеться той, хто відгукнеться на твою дивакуватість? І найголовніше — чи зможе партнер/ка прийняти твої незворотні зміни?

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Джокер: божевілля на двох»

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Джокер: божевілля на двох»