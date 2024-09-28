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Вандали напали на картини Ван Гога в лондонській Національній галереї

Картини не постраждали, оскільки були захищені склом.

Вандали напали на картини Ван Гога в лондонській Національній галереї
Фрагмент роботи голландського художника Вінсента Ван Гога під назвою "Соняшники" (1889)
Фото: EPA/UPG

Двоє вандалів облили предметом, схожим на томатний суп, картини Вінсента Ван Гога в лондонській Національній галереї.

Про це повідомляє AP.

“Картини із серії “Соняшники” Ван Гога, які художник написав у Арлі на півдні Франції, не постраждали завдяки захисним скляним покриттям”, - йдеться у повідомленні. 

Трьох “активістів” екологічної групи Just Stop Oil, причетних до нападу, затримали.

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Ймовірно, акція була проведена в знак протесту проти вироку, винесеного раніше двом іншим активістам групи.

  • Кліматичні активісти облили чорною фарбою скульптуру Бременських музикантів у Німеччині.
  • 22 грудня минулого року в південному Лондоні двоє чоловіків викрали нову роботу британського вуличного художника Бенксі. Це сталось через годину після того, як художник підтвердив своє авторство.
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