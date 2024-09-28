Вандали напали на картини Ван Гога в лондонській Національній галереї

Двоє вандалів облили предметом, схожим на томатний суп, картини Вінсента Ван Гога в лондонській Національній галереї.
Про це повідомляє AP.
“Картини із серії “Соняшники” Ван Гога, які художник написав у Арлі на півдні Франції, не постраждали завдяки захисним скляним покриттям”, - йдеться у повідомленні.
Трьох “активістів” екологічної групи Just Stop Oil, причетних до нападу, затримали.
Ймовірно, акція була проведена в знак протесту проти вироку, винесеного раніше двом іншим активістам групи.
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