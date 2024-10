В Україні розпочався конкурс короткометражок від британських кінематографістів

З 20 вересня по 31 жовтня українська молодь має унікальну можливість взяти участь у конкурсі короткого метру від британської організації DO NOT LOOK AWAY.

Про це LB.ua повідомили організатори.

Щоб долучитися до конкурсу, необхідно мати велике бажання розповісти свою історію про життя в країні під час повномасштабного вторгнення росіян.

Учасникам пропонують зосередитись на 5 наступних темах:

Герої серед нас. Показати українців, які власною працею роблять позитивні зміни вже сьогодні. Це може бути вчитель, медик, госпітальєр, волонтер. Будь-хто, хто працює заради країни та суспільства. У фільмі слід підкреслити стійкість та солідарність, що і визначає сучасну Україну. Уроки надії. Основна ідея - освіта під час війни. Показати досвід шкіл та університетів, де навчаються українські майбутні лідери, підкреслити інноваційні методи навчання, які застосовуються під час повномасштабного вторгнення, та відіграють важливу роль у становлені нації. Сила попри біль. Поділіться особистими історіями окремих людей, які подолали величезні виклики. Військових, внутрішньо переміщених осіб чи зусилля, які доклали до відбудови зруйнованих громад. Захопіть світ силою та рішучістю українців. Глобальна допомога. Висвітлити роботу місцевих та міжнародних волонтерів, які допомагають Україні в боротьбі за незалежність. У цих фільмах варто підкреслити глобальну солідарність світової спільноти та її внесок у майбутнє України. Об’єднані спортом. Фільми мають показати амбіції та наполегливість українських спортсменів

"У DNLA наша місія - показати світові стійкість та силу духу українського народу через потужні історії, що надихають діяти. Конкурс короткого метру від DNLA - це унікальна можливість для будь-якого українця продемонструвати свою креативність та пристрасть за допомогою простого смартфона. Участь у конкурсі - це не лише просування неймовірних людей України, але й допомога нам в передачі цього повідомлення міжнародній аудиторії. Разом ми можемо показати світу, за що стоїть Україна - надію, рішучість і свободу", - зазначив голова DNLA Вінсент Гіллінгем.

Вимоги до відео: необроблені кадри, без музичного оформлення, тривалістю 1-5 хвилин, які захоплюють своєю історією. Відео для соціальних мереж, знятіу форматі селфі або із залученням до зйомки друзів. Ці невеликі фільми мають надихати аудиторію в усьому світі через чутливий контент та динамічний відео ряд.

Призовий фонд складає 5 тисяч доларів, по тисячі переможцю у кожній категорії. Крім того, кращі фільми кожної з 5 категорій будуть професійно змонтовані лондонською кіностудією та транслюватимуться по всьому світові. Надсилати відзняті матеріали необхідно на сайт.

Переможців обиратиме конкурсна комісія від DO NOT LOOK AWAY, результати Конкурсу будуть оголошені наприкінці листопада 2024 року.