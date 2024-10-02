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FT: учасники Pink Floyd домовилися про продаж Sony прав на музику за $400 млн

Угода, укладена цього тижня, знаменує кінець багаторічної суперечки між учасниками гурту щодо угоди про продаж.

FT: учасники Pink Floyd домовилися про продаж Sony прав на музику за $400 млн
Фото: The Guardian

Британський рок-гурт Pink Floyd погодився продати права на свій величезний каталог музики, включно з такими хітами, як Wish You Were Here та Money, музичному лейблу Sony приблизно за 400 мільйонів доларів, пише газета Financial Times.

За словами джерел, обізнаних із цією справою, угода включає музичні записи Pink Floyd. Угода вирішує долю одного з найцінніших активів у період буму продажів вінтажної рок-музики, зазначає видання.

Умови угоди також включають право на назву гурту, лейбл матиме права на мерчандайз і спін-офи, такі як фільми та серіали.

Пісні мають два набори авторських прав: право на авторство пісні та право на запис або головну копію. Pink Floyd погодилися продати свої права на запис, але не пісні.

“Угода, укладена цього тижня, ознаменує кінець багаторічної суперечки та драми між учасниками гурту щодо деталей продажу”, ‒ зазначає FT.

Угода стала останньою у серії придбань Sony “історичних” артистів. Компанія цього року також уклала угоду про придбання частини прав на британську рок-групу Queen приблизно за 1 млрд доларів.

Pink Floyd є однією з найбільш продаваних груп усіх часів, серед хітів гурту ‒ Another Brick in the Wall. Їхня музика була одним останніх із каталогів великих імен, доступних для “захоплення” після угод, укладених Бобом Діланом, Брюсом Спрінгстіном та іншими протягом останніх років. Права на музику Ділана та Спрінгстіна також придбала Sony.

Однак потенційні виплати групі були відкладені щонайменше на два роки через суперечки між учасниками групи щодо податкової структури угоди, а також спірних коментарів басиста Роджера Уотерса.

  • Спробу продажу в 2022 році, яка залучила таких учасників, як Hipgnosis, Warner Music і BMG, було призупинено.
  • Вотерс і його колега по групі Девід Гілмор ворогували більше чотирьох десятиліть, що раніше робило домовленість про продаж проблематичною. Ще один живий учасник гурту – барабанщик Нік Мейсон.
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