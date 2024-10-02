До Умані на святкування Рош Гашана прибули понад 33,5 тис. паломників-хасидів

Цього року прочан трохи менше, ніж зазвичай через безпекову ситуацію не лише в Україні, а й у самому Ізраїлі.

До Умані Черкаської області на святкування єврейського нового року Рош Гашана прибули понад 33,5 тис. паломників.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"На зараз до міста на святкування прибули вже понад 33,5 тис. паломників. Ситуація контрольована. Суттєвих порушень не фіксуємо. Служби працюють у посиленому режимі", — написав він.

Основна частина прочан традиційно прибуває з Ізраїлю, тому цього року їх трохи менше, ніж зазвичай, у зв'язку з безпековою ситуацією не лише в Україні, а й у самому Ізраїлі. Водночас, цьогоріч зафіксовано прибуття значної кількості паломників-дітей.

"Як місцевих жителів, так і гостей закликаємо належне реагувати на повітряні тривоги, дотримуватися правил. Комендантська година в нас діє без змін", — зазначив Табурець.

Раніше МЗС України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії.