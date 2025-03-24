Новинки квітня: нонфікшн-книжки, що змінюють погляд на світ

Книги мають здатність відкривати перед нами нові горизонти, змушувати переосмислювати переконання та допомагати краще зрозуміти себе і навколишній світ. Квітневі новинки нонфікшну, що пропонують глибокі роздуми про філософію, мистецтво, книжкову культуру та криміналістику. Ці видання змушують подивитися на людську історію, особистий розвиток і природу злочинів під іншим кутом.

«Як бути стоїком» Массімо Пільюччі

Чи може давня філософія допомогти нам краще орієнтуватися в сучасному світі?

«Як бути стоїком» — книжка відомого філософа і популяризатора науки Массімо Пільюччі, професора, який досліджує стоїцизм як практичний інструмент для сучасної людини. У формі уявного діалогу з давньогрецьким філософом Епіктетом він пояснює основні принципи стоїцизму та показує, як їх можна застосовувати в повсякденному житті. Пільюччі переконаний, що ключ до гармонійного життя — це вміння приймати те, що поза нашим контролем, і зосереджуватися на тому, що ми можемо змінити. Філософські ідеї Марка Аврелія, Сенеки та інших античних мислителів тут знаходять практичне застосування, допомагаючи долати стрес і досягати внутрішньої рівноваги.

«Захоплююча книга, яка спонукає до роздумів. Массімо Пільюччі ділиться своїм досвідом відкриття сили стоїчних практик у філософському діалозі з одним із найвидатніших вчителів стоїцизму», Раян Голідей, автор бестселерів «Відвага кличе» і «Стоїцизм на кожен день».

«Щоденник одного генія» Сальвадор Далі

Сальвадор Далі — одна з найяскравіших постатей ХХ століття, чия ексцентричність і творчість виходили за межі мистецтва. Його автобіографія «Щоденник одного генія» — унікальне поєднання роздумів про мистецтво, натхнення та процес творчості. У цій книзі Далі відкрито розповідає про створення своїх культових шедеврів, співпрацю з Бунюелем та Гічкоком, а також про власний екстравагантний стиль життя. Це подорож у свідомість митця, який змінив уявлення про мистецтво, занурення в атмосферу сюрреалізму й геніальності, що межує з божевіллям.

«Кишенькова магія» Емма Сміт

Як книги впливали на історію людства? Відповідь на це питання шукає Емма Сміт — професорка Оксфордського університету та дослідниця літератури, яка спеціалізується на історії книги. У захопливому дослідженні «Кишенькова магія» вона простежує еволюцію друкованого слова від давніх рукописів до сучасних форматів і розкриває, як книги формували культуру, політику й навіть визначали хід воєн. Це не лише історія літератури, а й подорож крізь час, де кожна сторінка приховує таємниці книжок — від запаху сторінок до палітурки.

«Навіть після того, як деталі сюжету, персонажі та декорації стираються з пам'яті, чуттєві сліди паперу, шрифту й палітурки книжки залишаються з нами... Емма Сміт хоче, щоб ми зосередилися на матеріальності цих стосиків друкарських закарлючок, які розповідають, розважають, дратують і надихають нас... Насолоджуючись блискучим розмаїттям книжок, Сміт також застерігає від надмірного захоплення ними як сакральними об'єктами... Її ж власна легка книжка призначена не для колекціонування, а для читання», Стівен Келлман, американський науковець.

«Натура злочину» Патриція Вілтшир

Як природа допомагає розкривати злочини? Патриція Вілтшир, відома британська судмедекспертка та професорка екології, спеціалізується на аналізі пилку й спор у кримінальних розслідуваннях. У книзі «Натура злочину» вона відкриває перед читачем світ судової експертизи, де мікроскопічні докази — пилок, спори, сліди рослин — можуть розповісти більше, ніж будь-який свідок. Заснована на реальних справах, ця книжка поєднує наукову точність із напругою захопливого детективу, показуючи, як природа стає головним свідком у розслідуванні злочинів.

«Це справді захоплива з погляду криміналістики (навіть для тих, хто працює в цій галузі!), а також емоційно чесна і подекуди складна книга. Патрицію справді варто привітати за чудову і захоплюючу книгу», Dr Richard Shepherd, author of Unnatural Causes.