Нобелівські лауреати: топ-10 романів, виданих українською

Нобелівська премія з літератури — одна з найпрестижніших міжнародних нагород за видатний внесок у світову культуру. Перше вручення цієї премії відбулося в 1901 році. Ми підготували добірку з 10 книг від лауреатів цієї престижної нагороди, що перекладені українською мовою.

10 жовтня 2024 року стало відоме ім’я лауреатки Нобелівської премії з літератури — журі обрало південнокорейську письменницю Хан Канг. Премію присудили «за її насичену поетичну прозу, що протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя». Українською перекладено один її роман — «Вегетаріанка» (КМ-Букс, 2017). Крім того, видавництво Vivat анонсувало вихід її книги «Уроки грецької» навесні 2025 року.

«Сага про Єсту Берлінґа». Сельма Лагерлеф

1909 — «Як данина високому ідеалізму, яскравій уяві й духовному проникненню, що вирізняють усі її твори».

Фото: yakaboo.ua

Шведська письменниця Сельма Лаґерлеф стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури. Її казково-фантастичний роман «Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми» відомий багатьом читачам. У своїх творах Лаґерлеф майстерно поєднує фольклор і національний шведський колорит з класичними літературними традиціями.

Дебютний роман письменниці «Сага про Єсту Берлінґа», написаний у жанрі магічного реалізму, вважають одним з найхимерніших і водночас найулюбленіших творів Скандинавії. Події розгортаються у Вермланді — мальовничому регіоні Швеції, де минуло дитинство письменниці. Позбавлений сану священник Єста Берлінґ поринув у розпач і думає про самогубство. Але його доля змінюється після зустрічі з таємничою і харизматичною «майорихою з Екебю», яка запрошує Єсту приєднатися до групи веселих авантюристів. Разом вони потрапляють у вир подій, що випробовують їхні душі й характери.

Історія сповнена моральних дилем, пригод, романтики та міфологічних мотивів. Лаґерлеф майстерно описує боротьбу між добром і злом, людські слабкості й силу кохання, здатного відродити навіть тих, хто втратив надію. Твір неодноразово інсценізували; найвідоміша екранізація — шведський німий фільм 1924 року з Гретою Гарбо.

«Будденброки». Томас Манн

1929 — «...передусім за його великий роман “Будденброки”, який став класикою сучасної літератури й популярність котрого невпинно зростає».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «Будденброки» Томаса Манна

«Музикант серед письменників» — так Томас Манн описував своє місце в літературі. Його сімейна сага «Будденброки», за яку він отримав Нобелівську премію, побачила світ, коли Манну було лише 26 років. Це глибокий, проникливий роман, в основі якого, як вважають дослідники, лежить історія родини письменника.

У центрі сюжету — трагічний занепад старовинного купецького роду, який стає втіленням декадентської атмосфери межі століть. Основним символом цього вмирання стає Ганно Будденброк, хворобливий, вразливий юнак, приречений на передчасну смерть. Єдину втіху він знаходить у мистецтві. Роман охоплює життя чотирьох поколінь Будденброків, переплітаючи їхні амбіції, внутрішні конфлікти, любов і боротьбу.

Манн майстерно розкриває трансформацію європейської буржуазії, яка поступово втрачає місце у світі під тиском нових економічних і культурних реалій. Занепад родини Будденброків віддзеркалює загальну кризу традиційних цінностей і порядку в епоху стрімких змін.

«Гра в бісер». Герман Гессе

1946 — «...за сміливість і проникливість у його творах, які є прикладом класичних гуманістичних ідеалів та високого художнього стилю».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «Гра в бісер»

«Гра в бісер» — завершальний роман Германа Гессе, над яким автор працював понад десятиліття. Виданий у 1943 році, цей твір став одним з ключових текстів європейського постмодернізму.

Події роману переносять читача у XXV століття, до утопічної республіки Касталії, де інтелектуальна еліта повністю присвячує себе оволодінню та вдосконаленню гри в бісер — це символ найвищого синтезу естетики, філософії, музики й науки. Гра є інтелектуальною вершиною, доступною лише обраним. Головний герой Йозеф Кнехт проходить шлях від учня до Магістра гри, глибоко осмислюючи своє місце у світі, що поступово віддаляється від реальності.

Роман ставить під сумнів цінності, які лежать в основі сучасного життя, висвітлюючи одну з найгостріших загроз — втрату творчого й духовного сенсу буття. Гессе закликає читачів замислитися над тим, як інтелектуальне життя може втратити свою сутність у світі, де матеріальні інтереси переважають над гуманістичними ідеалами. Він досліджує, як індивідуум може знайти місце в суспільстві, що часто відходить від істинних цінностей, і водночас зберегти внутрішню глибину й людяність.

«На схід від Едему». Джон Стейнбек

1962 — «...за реалістичний і поетичний дар, що поєднується з м'яким гумором і гострим соціальним сприйняттям».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «На схід від Едему»

У своєму щоденнику Джон Стейнбек зауважив, що все, написане ним раніше, було лише підготовкою до створення роману «На схід від Едему». І дійсно, цей твір вражає масштабом і глибиною. Стейнбек створив наповнену людськими пристрастями сімейну сагу, яка розгортається на зламі століть й охоплює три покоління.

У центрі сюжету — історія двох синів каліфорнійця Адама Траска, який переїхав зі сходу, щоб створити сім'ю і займатися землеробством на новій родючій землі. Його сини уособлюють Каїна і Авеля. Вони постійно стоять перед вибором: творити добро чи зло, бути жертвою чи перетворитися на безжального хижака, шукаючи своє місце у світі, сповненому моральних випробувань.

Це книга про вічні помилки, що повторюються від батьків до дітей, про жагу до любові й помсту за її відсутність, про заздрість, біль і покаяння. Історія, яка відображає людей з усіма їхніми недоліками, слабкостями, гріхами й чеснотами.

«Стугін гори». Ясунарі Кавабата

1968 — «...за його майстерність оповіді, за допомогою якої він з великою чуттєвістю зображує сутність японського духу».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «Сплячі красуні. Давня столиця. Стугін гори»

Ясунарі Кавабата — перший японський письменник, який отримав Нобелівську премію з літератури. Його твори майстерно відтворюють естетику традиційного японського світогляду. Вони пронизані глибоким розумінням краси, втіленої в недомовленостях, натяках і багатошаровому підтексті. Кожна деталь у його творах має значення, а теми життя і смерті, кохання і втрат, радості і смутку передають унікальний етос японської культури.

«Стугін гори» є одним з найвишуканіших творів Кавабати, де він постає як справжній майстер, здатний оголити приховану суть японської душі. Головний герой, старий Сінґо, повертається думками до минулого, переглядаючи всі життєві рішення й події. Його роздуми про минулі лиха і теперішні труднощі переплітаються, створюючи невидиму нитку між неможливістю справжнього кохання й неминучістю смерті. Автор показує, як колишні прив’язаності впливають на майбутні стосунки, як доводиться приховувати свої почуття навіть від найрідніших, як обирати між двома членами родини, коли серце говорить одне, а мораль і обов’язок — інше.

«Бунт речей». Жузе Сарамаґу

1998 — «...хто за допомогою притч, наповнених уявою, співчуттям та іронією, дає можливість осягнути ілюзорну реальність».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «Бунт речей»

Португальського письменника Жузе Сарамаґу вважають класиком світової літератури. Його твори відзначені численними нагородами, їх часто екранізують. Роман «Євангеліє від Ісуса» приніс йому скандальну славу, а одним з ключових елементів його успіху став унікальний стиль письма. Сарамаґу поєднує магію, фантастику і реальність із філософськими роздумами, створюючи тексти, які ламають традиційні уявлення про літературну форму. Його тексти — це своєрідна гра слів, де авторська оповідь постійно переплітається з думками героїв, створюючи відчуття живого діалогу.

Яскравим прикладом його стилю є збірка оповідань «Бунт речей» — єдиний нероман у нашій добірці. Це шість історій, що поєднують сатиру та блискучу фантазію, де звичні об’єкти стають символами влади, диктатури й людської безпорадності. Наприклад, в одному оповіданні головний герой кружляє містом на автомобілі, в якому вже закінчився бензин, а в іншому диктатор раптово падає зі стільця й це призводить до неочікуваних подій. Циклічність історій у збірці створює атмосферу занепаду та кризи, але водночас підкреслює постійну боротьбу за право зберігати людяність у світі абсурду.

«Бунт речей» — це тексти, що об'єднують поетичне й політичне, вони стверджують Сарамаґу як майстра інтелектуальної гри з реальністю. Його оповідання розкривають химерність світу й нагадують про важливість духовності, творчості й свободи, які постійно опиняються під загрозою зникнення через тиск цивілізаційних викликів.

«В очікуванні варварів». Джон Максвелл Кутзее

2003 — «...хто в незліченних образах зображує дивну участь аутсайдерів».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «В очікуванні варварів»

Південноафриканський та австралійський письменник, перекладач, літературознавець і лінгвіст Джон Максвелл Кутзее входить до числа найбільш визнаних критиками англомовних авторів. Окрім Нобелівської премії, він є дворазовим лауреатом Букерівської премії та багатьох інших престижних нагород.

Його роман «В очікуванні варварів» — потужна антиутопічна притча про суспільство, яке існує в постійному страху перед невидимою загрозою. У ньому Кутзее демонструє, як сліпе підкорення владі та придушення людських цінностей призводять до руйнування суспільства.

Головний герой, міський суддя, протягом багатьох років вірно служив Імперії, не звертаючи уваги на чутки про війну з варварами. Однак коли прибуває військовий загін і починаються жорстокі тортури полонених, він, охоплений співчуттям, вирішує кинути виклик системі. Цей акт повстання перетворює його на ворога держави.

За мотивами роману було створено оперу, театральну постановку, а у 2019 році вийшов однойменний фільм за участю Джонні Деппа й Роберта Паттінсона.

«Тарантул». Боб Ділан

2016 — «...за створення нових поетичних експресій в американській пісенній традиції».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «Тарантул». Боб Ділан

Для багатьох стало справжньою несподіванкою, коли у 2016 році Нобелівську премію з літератури отримав співак і музикант Боб Ділан. Його єдиний роман «Тарантул» є справжнім викликом для читача. Це постмодерністська проза, яка більше нагадує хаотичні нотатки, ніж класичний роман. Фрагменти змісту розсипані, наче уламки, і тільки найвідданіші прихильники здатні скласти їх у щось цілісне.

Стиль Ділана перегукується з творами Джека Керуака, Вільяма Берроуза й Аллена Гінзберга. У книзі немає чіткої сюжетної лінії чи пояснень подій — спроба знайти логіку може здатися марною. Але за цим хаосом криються глибокі смисли, трагічні образи й непередбачувані метафори, які затягують і змушують шукати власне розуміння.

«Тарантул» — це більше, ніж літературний експеримент. Це пронизлива рефлексія над хаосом сучасного життя, сповнена сарказму, трагізму й іронії. Ділан заглиблюється у прості людські істини, передає безлад почуттів і думок, з якими стикається кожен. Поєднуючи прозу, поезію та пісні, він створює унікальний мікс, що дає змогу зазирнути в його творчий світ і мистецьку еволюцію.

«Не відпускай мене». Кадзуо Ішіґуро

2017 — «...хто у своїх повістях потужної емоційної сили відкриває прірву під нашим ілюзорним почуттям зв'язку зі світом».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «Не відпускай мене». Кадзуо Ішіґуро

Кадзуо Ішіґуро — британський письменник японського походження, лауреат Букерівської та Нобелівської премій. Роман «Не відпускай мене» увійшов до списку 100 найкращих англійських романів за версією журналу Time. Він поєднує елементи наукової фантастики, антиутопії та філософських роздумів.

У центрі сюжету — діти з інтернату Гейлшем, які приречені стати донорами органів. Вони знають, що їхнє життя буде коротким, але не намагаються втекти від долі. Головні герої — Кеті, Томмі й Рут — проводять дитинство й юність у стінах Гейлшему, ізольовані від зовнішнього світу. Тут вони дружать, закохуються, конфліктують і шукають ідентичність. Однак лише після виходу за межі інтернату починають розуміти істинну природу свого призначення і моторошну реальність, у якій опинилися.

Ішіґуро ставить перед читачем складні питання про етику наукових досліджень, моральні межі суспільства та його ставлення до «інших». Це тонка алегорія сучасного світу, де задля загального (чи персонального) блага часто жертвують окремими людьми, не замислюючись про гідність і справедливість. Роман також досліджує теми пам’яті й минулого.

«Правік та інші часи». Ольга Токарчук

2018 — «...за оповідальну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю зображує перетин кордонів як форму життя».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «Правік та інші часи»

Ольга Токарчук — польська письменниця, психологиня, лауреатка міжнародних літературних премій. Роман «Правік та інші часи» — це магічний реалізм у найкращому прояві. Цей твір став важливим етапом на шляху Токарчук до Нобелівської премії, підкреслюючи її майстерність у поєднанні фантазії та реальності.

Вигадане село Правік стає центром світу, де буденність переплітається з божественним, а реальність — із міфом. Токарчук створює простір, у якому три покоління родини проходять через буремне ХХ століття. Життя героїв тут набуває символічних і сакральних рис, а кожна подія пронизана глибоким сенсом. Цей роман — тонке відображення життя, де любов, смерть і духовність лежать в основі змін і боротьби.