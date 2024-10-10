Лауреаткою нобелівської премії з літератури стала письменниця з Південної Кореї

Нобелівський комітет відзначив її за “насичену поетичну прозу, що протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя”.

Фото: EPA/UPG Хан Канг отримала у 2016 році Букерівську премію за роман "Вегетарінка"

Лауреаткою нобелівської премії з літератури 2024 року стала 51-річна письменниця Хан Канг з Південної Кореї, повідомили у Фонді Нобеля.

Нобелівський комітет відзначив її за “насичену поетичну прозу, що протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя”.

“У своїй творчості Хан Канг протистоїть історичним травмам і невидимим наборам правил і в кожному зі своїх творів викриває крихкість людського життя. Вона має унікальне усвідомлення зв’язків між тілом і душею, живим і мертвим, і у своєму поетичному та експериментальному стилі стала новатором у сучасній прозі”, ‒ зазначили у Шведській королівській академії наук.

Фото: x.com/NobelPrize "Нобелівку" з літератури отримала письменниця Хан Канг з Південної Кореї

Детальніше про Хан Канг

Хан Канг народилася в 1970 році в південнокорейському місті Кванджу, дев’ятирічною переїхала з сім'єю до Сеула. Вона має літературне походження, її батько був відомим романістом. Поряд з письменницькою діяльністю жінка також присвятила себе мистецтву та музиці, що відображено в усій її літературній творчості.

Хан розпочала свою кар'єру в 1993 році з публікації віршів у журналі “Література і суспільство”. Її прозовий дебют відбувся в 1995 році збіркою оповідань “Love of Yeosu”, за якою незабаром послідували кілька інших прозових творів, як романів, так і оповідань. Cеред них виділяється роман 2002 року “Твої холодні руки”, в якому помітний інтерес Канг до мистецтва.

Прорив Канг

Великий міжнародний прорив Канг стався у 2015 році з романом “Вегетаріанка”. Книга, написана у трьох частинах, описує наслідки, які виникають, коли її героїня Йон Хе категорично відмовляється від cпоживання м'яса. Це рішення зустрічає абсолютно різні реакції. Його відкидають чоловік Хе, а також її авторитарний батько. Жінку еротично та естетично експлуатує швагер, відеохудожник, який стає одержима її пасивним тілом. Зрештою героїню відправляють у психіатричну клініку.

У 2016 року Хан отримала за "Вегетаріанку" Букерівську премію. Саме цю книгу авторки переклали та видали українською мовою.