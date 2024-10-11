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Біля узбережжя Балтійського моря загорівся німецький нафтовий танкер

73-метрове судно перевозить близько 640 тонн нафти.

Біля узбережжя Балтійського моря загорівся німецький нафтовий танкер
Фото: Wolfgang Berthel/Marinetraffic

Біля узбережжя Балтійського моря на півночі Німеччини загорівся нафтовий танкер, пише Reuters.

Усіх сімох членів екіпажу, які перебували на борту в той час, вивезли на берег, повідомили морські рятувальні служби.

Аби загасити пожежу до танкера Annika в Мекленбурзькій затоці вирушили три судна, а також кілька пожежних команд, які також прямували до місця інциденту на вертольотах.

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Зазначається, що 73-метровий танкер під прапором Німеччини перевозить близько 640 тонн нафти. Судно стоїть на якорі та з’єднане з буксиром на місці.

Враховуючи значний нафтовий вантаж танкера, влада Німеччини перебуває у стані підвищеної готовності, щоб зменшити будь-які екологічні ризики.

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