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На Гаїті банди вербують голодних дітей напередодні “кривавої битва” з міжнародними силами безпеки

Зараз до 30% членів гаїтянських угруповань є дітьми, яких примушують до незаконної діяльності як озброєних солдатів або шпигунів.

На Гаїті банди вербують голодних дітей напередодні “кривавої битва” з міжнародними силами безпеки
Голова потужної банди на Гаїті Джиммі "Барбекю" Шерізьє. Вересень 2023 року
Фото: EPA/UPG

Гаїтянські збройні угруповання вербують голодуючих дітей, щоб поповнити свої ряди напередодні "довгої та кривавої битви" з міжнародними силами безпеки. Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Human Rights Watch (HRW).

За інформацією правозахисників, збройні групи, які контролюють більшу частину Гаїті, спонукають сотні, якщо не тисячі бідних дітей взяти до рук зброю, пропонуючи їм їжу та притулок.

HRW стверджує, що до 30% членів гаїтянських банд зараз є дітьми, яких примушують до незаконної діяльності як озброєних солдатів або шпигунів. Дітей також експлуатують для сексу.

“Усі джерела, з якими ми консультувалися, включно з дітьми, пов’язаними із злочинними угрупованнями, сказали нам, що все більше дітей приєднуються до угруповань, які готуються отримати більше персоналу для боротьби з міжнародними силами безпеки та поліцією Гаїті”, ‒ зазначає автор звіту Наталі Котріно.

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Згодом вони планують використовувати дітей як “живий щит”, якщо на підконтрольних їм територіях розпочнуться операції проти злочинних угруповань.

Після вбивства президента Жовенеля Моїза в липні 2021 року на Гаїті посилюється хаос і відчай. 5,4 мільйона мешканців регулярно голодують, а 2,7 мільйона, включно з 500 тисячами дітей, перебувають під контролем збройних угруповань.

Кенія розгорнула перший контингент сил безпеки за підтримки ООН для відновлення порядку в країні Карибського басейну в червні, але імпульс загальмувався через брак фінансування, що дозволило озброєним групам зміцнити свої сили в очікуванні тривалих перестрілок за територію.

Напад у місті Понт-Сонде

Минулого тижня банда “Gran Grif” вбила у західному місті Понт-Сонде 70 людей, серед жертв було кілька дітей. Бандити безперешкодно переходили від будинку до будинку, вбиваючи мирних жителів та підпалюючи будівлі. 

Лідер банди Лаксон Елан назвав це відплатою за те, що мирні жителі не зупинили поліцію та загони месників від убивства його бійців. Шість тисяч людей були змушені втекти з сільськогосподарського міста, де угруповання воюють за контроль.

Лідери банди заманювали підлітків відео в TikTok, у яких показували “їхне гламурне життя, повне грошей, жінок і яскравих коштовностей”. 

Guardian додає, що дітей часто використовують як інформаторів, оскільки вони менш помітні, але їх також змушують займатися здирством і вчиняти насильницькі злочини, такі як викрадення та вбивство. Окрім того, дівчаток часто змушують готувати, прибирати та “пропонувати свої тіла” ватажкам банд.

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