Це сучасне медичне обладнання дозволяє проводити рентгенівську діагностику, не прив’язуючись до конкретного місця.

Україна отримала від Кореї 80 портативних рентгенапаратів.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Зазначається, що це сучасне медичне обладнання дозволяє проводити рентгенівську діагностику, не прив’язуючись до конкретного місця.

Апарат дозволяє оперативно та ефективно діагностувати травми, переломи, осколкові ураження та інші пошкодження.

Завдяки компактності апарати підходять як для стаціонарного, так і для мобільного застосування.

Обладнання розподілено для потреб медичної сфери в Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Обладнання отримане в рамках донації на понад $2 млн від уряду Кореї.