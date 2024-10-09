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У США поширюється новий варіант коронавірусу XEC

Експерти вважають, що цей новий, дуже заразний варіант незабаром може поширитися в США.

У США поширюється новий варіант коронавірусу XEC
Фото: ukrinform.ua

У США починає поширюватися новий підваріант коронавірусу з високою трансмісивністю, тобто заразністю.

Експерти кажуть, що він може стати домінуючим штамом SARS-CoV-2 саме взимку, коли кількість заражень COVID-19 і госпіталізацій, як правило, досягають піку.

Про це пише Єльська школа медицини.

Цей варіант назвали XEC. Це підваріант штаму Omicron, який породив безліч нащадків після появи в США в 2021 році. XEC вперше з’явився в Німеччині в червні 2024 року, перш ніж швидко поширитися в інших частинах Європи.

Хороша новина в тому, що наразі немає доказів, що XEC викликає інші симптоми або більш серйозні захворювання, ніж інші недавні штами, хоча COVID завжди викликає занепокоєння для, наприклад, людей похилого віку або з ослабленим імунітетом.

Наразі XEC відповідає за 5,7% інфекцій COVID у США, що робить його п’ятим за поширеністю штамом у США, за оцінкою Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) станом на кінець вересня.

«Однією з причин занепокоєння є те, що XEC просунувся досить швидко, щоб випередити зростання всіх інших варіантів SARS-CoV-2 у кількох регіонах Європи, — каже Скотт Робертс, доктор медичних наук, фахівець з інфекційних захворювань Єльського університету. – Рівень заражень XEC у деяких країнах зріс досить швидко порівняно з попередніми варіантами в тих самих місцях». 

До кінця вересня XEC було виявлено щонайменше у 25 штатах США.

Наскільки він відрізняється від інших нещодавніх варіантів ковіду? Одна з відмінностей: XEC є рекомбінантним штамом, тобто гібридом, отриманим у результаті злиття та перегрупування двох уже існуючих підваріантів COVID: сублінії Omicron KP.3.3 (нащадок варіантів FLiRT) і KS.1.1. Таке злиття може статися, коли одна людина заражена двома різними штамами. «Отже, замість цього повільного просування — одна мутація за раз, це має потенціал створити стрибок, оскільки поєднує сегменти двох геномів у один новий», — каже Робертс.

Але «великий стрибок» все ще малоймовірний, додає він.

Ще одна відмінність: штам XEC має принаймні одну нову мутацію, окрім цих двох штамів, у своєму спайковому білку, хоча ще неясно, як це може вплинути на інфіковану людину. Але Омікрон та його підваріанти зазвичай спричиняли легше захворювання, ніж штами, які з’явилися на початку пандемії, і симптоми не змінилися, каже лікар.

За даними CDC, симптоми досі включають кашель, нежить, діарею, задишку, лихоманку, може “морозити”, статися втрата смаку чи запаху. Симптоми можуть спочатку бути легкими, але у деяких людей вони можуть стати більш серйозними, коли хвороба прогресує. «Мені не відомо про будь-які зміни в поведінці вірусу, окрім підвищеної передачі», — каже доктор Робертс.

Чи будуть змінювати вакцини проти ковіду через XEC? Неможливо гарантувати 100% відповідність між вакциною та циркулюючим варіантом, коли вірус постійно мутує, каже Робертс. Але нещодавно оновлені мРНК-вакцини Pfizer і Moderna, і остання вакцина Novavax також повинні забезпечити захист від XEC, додає він: «XEC складається з двох підваріантів Omicron, які враховані оновленими вакцинами, тому новий варіант може трохи знизити імунітет, який забезпечують вакцини, але я оптимістично налаштований, що ми все одно матимемо певний захист».

Чи можна уникнути зараження XEC? Рекомендації тут класичні: по змозі ревакцинуватися. Адже Робертс очікує зимову хвилю випадків COVID: «Зазвичай ці хвилі діють так, що ми матимемо шість-вісім тижнів зниженої активності, а потім вона знову підніметься. Я завжди рекомендую робити щеплення не пізніше жовтня, щоб у вас був пік імунітету під час свят, коли багато подорожей і спілкування з родиною, часто в приміщенні, де вірус може поширюватися легше».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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