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У Мистецькому Арсеналі пройде персональна виставка Олени Турянської

Проєкт «Агапе. Абсолютна любов» відкривається 24 жовтня.

У Мистецькому Арсеналі пройде персональна виставка Олени Турянської
Роботи О.Турянської з виставки в Щербенко Арт Центрі
Фото: shcherbenkoartcentre

24 жовтня у мистецькому Арсеналі відбудеться відкриття персональної виставки Олени Турянської «Агапе. Абсолютна любов». 

Проєкт охопить п’ять залів Мистецького Арсеналу. Його кураторками виступили Оксана Баршинова та Ольга Жук.

Олена Турянська – львівська художниця та дизайнерка, працює з папером та світлом, авторка графіки, витинанок, інсталяцій, об'єктів та артбуків, займається дизайном інтер'єру. Виставка «Агапе. Абсолютна любов» розвиває характерні для художниці теми пам’яті, взаємозв’язку простору й часу, пошуку рівноваги між зовнішнім і внутрішнім, а також звертається до новонабутого досвіду авторки останніх років.

Проєкт Турянської є частиною програми МА з репрезентації визначних імен у новітній історії українського мистецтва. Навесні 2017 року її розпочала персональна виставка «Реальність ілюзії» Олександра Гнилицького. Продовжили виставки «Кирил Проценко. Палкий» (2018), «Олег Голосій. Живопис нон-стоп» (2019) та восени 2020 року — «Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!».

Відвідати виставку «Агапе. Абсолютна любов» можна буде з 24 жовтня 2024 до 2 лютого 2025 року.

Проєкт О.Турянської «Присутність» в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького
Фото: art.lviv-onlinе
Проєкт О.Турянської «Присутність» в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького

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