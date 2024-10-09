Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр культури: поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон

Зокрема, Микола Точицький вважає, що єдиний телемарафон є важливим для протидії російській пропаганді.

Міністр культури: поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон
Микола Точицький
Фото: leopolis.news

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. 

Про це він сказав у інтерв’ю “Голосу Америки”. 

“Поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас”, – сказав Точицький.

Водночас він зауважив, що це має бути проєкт більш освітнього характеру, де ми будемо більше пояснювати, наприклад, що є українська культура, що ми плануємо робити, щоб її зберегти.

“Я вважаю, що Єдині новини можуть бути тією платформою, де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України”, – сказав Точицький.

Також Точицький відповів на питання, що деякі західні партнери нарікають на цензуру в Україні. 

“Я не знаю, про яку цензуру йдеться. У будь-яких повідомленнях, які продукує міністерство, ви маєте зворотню адресу та завжди можете написати і сказати, що вам це не подобається, або ви вважаєте по-іншому. Якщо в тих самих Єдиних новинах відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера”, – сказав Точицький.

Він зазначив, що у своїй роботі від початку спілкується як з більшістю у політиці, так і з меншістю. 

“Але я сказав і буду продовжувати говорити, поки йде війна, Єдині новини будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво. Нам дуже важливо створити справді стратегічній комунікації сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну”, – сказав міністр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies