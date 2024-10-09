Міністр культури: поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон.

Про це він сказав у інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас”, – сказав Точицький.

Водночас він зауважив, що це має бути проєкт більш освітнього характеру, де ми будемо більше пояснювати, наприклад, що є українська культура, що ми плануємо робити, щоб її зберегти.

“Я вважаю, що Єдині новини можуть бути тією платформою, де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України”, – сказав Точицький.

Також Точицький відповів на питання, що деякі західні партнери нарікають на цензуру в Україні.

“Я не знаю, про яку цензуру йдеться. У будь-яких повідомленнях, які продукує міністерство, ви маєте зворотню адресу та завжди можете написати і сказати, що вам це не подобається, або ви вважаєте по-іншому. Якщо в тих самих Єдиних новинах відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера”, – сказав Точицький.

Він зазначив, що у своїй роботі від початку спілкується як з більшістю у політиці, так і з меншістю.

“Але я сказав і буду продовжувати говорити, поки йде війна, Єдині новини будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво. Нам дуже важливо створити справді стратегічній комунікації сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну”, – сказав міністр.