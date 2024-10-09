DELTA у трійці найпопулярніших бойових систем, – опитування в Армія+

DELTA увійшла в трійку найпопулярніших бойових систем, яку військові використовують найчастіше. Про це повідомляє Міноборони України.

Серед лідерів також штабний комплекс “Кропива” та програмне забезпечення “Віраж-планшет”.

Такі результати другого опитування в застосунку для військових Армія+. У ньому користувачі могли поділитись власним досвідом використання бойових систем. Питання, зокрема, стосувались того, яким системам надається перевага, що в них подобається, а що хотілося б покращити.

Результати опитування показали, що кожен другий військовий щодня користується бойовими ІТ-системами. Серед найбільш популярних задач, які вирішуються за допомогою бойових систем, військові назвали “отримання інформації про ворога”. А серед функцій, яких не вистачає, найчастіше обирали відповідь: “спілкуватися у зручному та захищеному чаті”. Також згадували функції для розширення можливостей спостереження та аналізу на основі даних.

“Бойові системи вже стали цифровою зброєю наших захисників на полі бою. І завдяки таким опитуванням військові можуть давати напрямки для посилення та масштабування бойових систем у війську. Зокрема, для такої екосистеми продуктів, як DELTA, що вже введена в експлуатацію, та яку можуть безперешкодно використовувати в усіх підрозділах Сил оборони України”, – зазначила заступниця міністра Катерина Черногоренко.

Результати опитування вже проаналізувала команда Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ, розробника екосистеми продуктів DELTA. Відповіді допоможуть скорегувати роботу розробників та зосередитись на тому, щоб військові мали сучасні цифрові інструменти, які потрібні саме зараз на полі бою. Зокрема, у системі DELTA вже ведеться робота над покращенням функціоналу чату для безпечного спілкування, який згадувався в опитуванні.

В опитуванні Армія+ взяли участь близько 10 000 військових, які надали відповіді на шість питань щодо використання бойових систем.