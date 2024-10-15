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Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР

Його призначили командиром через те, що добре зарекомендував себе на службі у бригаді.

Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР
Олег Ляшко
Фото: Макс Левин

Народний депутат України VIII, VII, VI, V, IV скликань Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби 11 армійського корпусу.

Як зазначили у повідомленні, рішення про переміщення лейтенанта Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийняли на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР. Також уточнили, що лейтенант Ляшко за два роки служби в цій бригаді добре зарекомендував себе.

"Щодо безпілотних систем, він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час перебування Ляшка на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, вдалося організувати роботу з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника.У вересні ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань Збройних Сил України щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", – зазначили у пресслужбі. 

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