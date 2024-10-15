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Кабмін уточнив порядок встановлення інвалідності унаслідок війни

Для уточнення процедури надання статусу заяву подають за зареєстрованим місцем проживання  або структурному підрозділу з питань ветеранської політики, або через ЦНАП.

Кабмін уточнив порядок встановлення інвалідності унаслідок війни
засіданні уряду 23 серпня 2024 року
Фото: КМУ

Кабмін вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, та до Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та нардеп Олексій Гончаренко. 

Гончаренко уточнив, що зміни стосуються Порядків №685 та №740 для уточнення процедури за заявою у паперовій формі.

Для уточнення процедури надання статусу заяву подають за зареєстрованим місцем проживання  або структурному підрозділу з питань ветеранської політики, у тому числі надсилають поштою, або через ЦНАП.

Визначено перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у разі їх відсутності у заявника, та визначено порядок дій, які вчиняються структурним підрозділом з питань ветеранської політики у разі неотримання ним відповіді на запит на витребовування документів, або їх надходження пізніше встановленого терміну. 

Також уточнили спосіб отримання заявником повідомлення про надання (відмову у наданні) статусу у разі подання заяви у паперовій формі. 

Крім цього, уточнено спосіб отримання заявником повідомлення про надання (відмову у наданні) статусу, у разі подання заяви у паперовій формі.

Розширено підстави для відмови у наданні або позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сімʼї загиблого – з підстав визнання судом винним в чиненні умисного злочину проти основ національної безпеки України, або умисного злочину проти встановленого порядку несення військової служби.

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