Україна стала членом Міжнародного фонду сільського розвитку

Україна стала 179 членом Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD).

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

"Це стратегічний крок, над яким працювали Мінагрополітики і після останньої робочої зустрічі з представниками IFAD в Римі нам вдалося стати 179 країною-членом", – прокоментував міністр.

Він додав, що ця організація – єдина агенція Організації Об’єднаних Націй, що повністю зосереджена на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем.

Пріоритетом IFAD є розвиток малого фермерства. Їхня підтримка дозволить виробникам підвищити конкурентоздатність, зміцнити позиції на ринку та вплине на розвиток аграрного сектору країни загалом.

Також українські виробники матимуть доступ до недорогих фінансових ресурсів, грантової підтримки, до участі в тендерах Фонду для закупівель товарів і послуг, до інвестицій для підтримки сталого розвитку. Зокрема, в таких сферах як:

⁠підвищення продуктивності

⁠збільшення доходів

⁠інноваційні технології

⁠стійкість до криз та змін клімату.

"Членство в IFAD дає Україні нові можливості та перспективи, які сприятимуть розвитку агросектору в цілому", – наголосив міністр.