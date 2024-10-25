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Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти

Кабмін має запустити програму з 1 грудня.

Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
банкноти номіналом тисяча гривень
Фото: biz.today.ua

Володимир Зеленський розпорядився виплатити українським сім’ям по тисячі гривень на особу.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 25 жовтня.

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики», - сказав глава держави.

За словами українського президента, за ці кошти можна буде придбати квитки в Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки, витратити їх на культурні послуги. 

«Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», - додав Зеленський.

  • Це вже друга тисяча від Зеленського за його каденцію. Першу виплачували українцям, які пройшли повний курс вакцинації під час пандемії коронавірусної хвороби.
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