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ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова на 2 млрд грн

Апеляційна палата відхилила скаргу Усманова та його бізнес-партнерів на рішення ВАКС.

ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова на 2 млрд грн
Фото: EPA/UPG

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення про застосування санкції та стягнення в дохід держави активів на 2 млрд грн підсанкційного російського бізнесмена Алішера Усманова та його партнерів.

Про це ідеться у повідомленні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. 

"25 жовтня 2024 року, Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — "Metalloinvest Trading AG" та АТ "Нексайн", на рішення ВАКС від 25.09.2024 року", — ідеться у повідомленні.

Колегія суддів АП залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційні скарги третіх осіб – без задоволення.

Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів вказаних осіб, зокрема залізорудної продукції та 100% статутного капіталу IT-компанії, набуло законної сили та оскарженню не підлягає.

Алішер Усманов – один із найвпливовіших бізнесменів Росії, засновник Групи USM. Спільно з партнерами Скочем А.В., Скочем В.М., Скоч В.А. та Стершинським В.Я., Усманов має вирішальний вплив на діяльність стратегічних галузей російської економіки: металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікаційний сектор та цифрові технології.

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