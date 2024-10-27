Росіяни планують вивезти понад 300 тонн вражаю соняшника з ТОТ України

Понад 300 тонн соняшника росіяни планують "експортувати" з тимчасово окупованої Луганщини до РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Врожай окупанти "скупили" у місцевих аграріїв за копійки з метою подальшого вивозу на росію, а далі у країни Африки. Саме на співпрацю із африканськими країнами розраховує фейкове мінгосподарство такої ж фейкової лнр", — пишуть у спротиві.

У ЦНС зазначають, що така схема активно "працює" на ТОТ України ще від початку окупації. Російські окупаційні адміністрації ставлять українських фермерів у жорсткі рамки: "збути свій врожай ти зобов’язаний визначеній "компанії" за фіксованою ціною".

Центр національного спротиву звертає увагу на те, що вивезення врожаю окупантами — це не лише економічний злочин проти України, а й частина ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.