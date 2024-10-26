Зеленський призначив секретаря РНБО Литвиненка головою Ради експертів з питань енергобезпеки

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергобезпеки.

Литвиненка призначено на цю посаду указом № 737/2024 від 25 жовтня 2024 року.

“На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020 "Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки" призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки”, – йдеться в документі.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Рада експертів з питань енергетичної безпеки є консультативним органом РНБО. Серед завдань Ради – підготовка пропозицій щодо протидії та нейтралізації загроз енергетичній безпеці України.