ЗМІ: Міністри фінансів G7 визнали порушення стелі цін на російську нафту

Міністри фінансів країн "G7" визнали порушення стелі цін на російську нафту та пообіцяли активізувати зусилля, щоб не дати РФ ухилитися від санкцій ЄС.

Про це пише The Guardian.

"Ми як і раніше віддані вживанню подальших ініціатив у відповідь на порушення обмеження цін на нафту", — йдеться в заяві "Великої сімки" після зустрічі у Вашингтоні.

У грудні 2022 року G7 разом з ЄС та Австралією домовилися чинити тиск на покупців російської нафти, встановивши цінову стелю для сировини. Це мало на меті обмежити продажі російської нафти і доходи від неї, при цьому не призвести до дефіциту палива на світовому ринку та різкого зростання цін на нафту.

Але деякі країни, зокрема Китай, продовжують імпортувати російську сиру нафту, не дотримуючись цінової стелі.

Міністри фінансів G7 також заявили, що вживатимуть додаткових заходів, спрямованих на "збільшення витрат Росії на використання тіньового флоту для ухилення від санкцій".

За словами офіційних осіб, Росія використовує свій флот тіньових танкерів, багато з яких старі, немарковані і погано обслуговуються, щоб обійти санкції, перевозячи нафту без належного декларування вантажу або маршрутів. Іноді танкери завантажують або перевантажують свій вантаж у відкритому морі.

Міністри G7 заявили, що мають намір "активізувати зусилля, щоб запобігти підтримці фінансовими установами ухилення Росії від наших санкцій".

За даними Управління з контролю за іноземними активами США, російські фінансові установи створили мережу іноземних дочірніх компаній, щоб сприяти купівлі або продажу санкційних товарів.