У Тамбовській області РФ заявили про атаку дронів: пожежа виникла біля Мічуринського НПЗ

У Тамбовській області внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа біля Мічуринського нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє ТГ-канал ASTRA.

Місцеві жителі повідомляють, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба" у селі Новомикільське. У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод.

У міноборони РФ традиційно повідомляють, що начебто збили понад 50 БпЛА над російськими регіонами. 18 безпілотників нібито збили над Тамбовською областю, ще 16 – над Білгородською областю, по чотири – над Брянською, Липецькою та Орловською областями, три – над Воронезькою областю, один – над Курською. Ще один БпЛА начебто знищено над акваторією Азовського моря.