Голови МЗС 13 країн ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії

Міністри наголосили, що Орбан "не говорить від імені ЄС".

Міністри 13 країн Європейського Союзу підписали спільну заяву, у якій розкритикували візит прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Цю заяву підписали міністри закордонних справ та міністри у справах Європи Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Литви, Нідерландів, Люксембургу, Польщі, Португалії та Швеції.

В ній вони назвали візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії передчасним і наголосили, що той "не говорить від імені ЄС".

Крім того, міністри висловили "глибоку стурбованість" ситуацією, яка склалась у Грузії. Вони закликали розслідувати скарги на проведення парламентських виборів та усунути виявлені порушення.

"Порушення чесності виборів несумісні зі стандартами, яких очікують від кандидата на вступ до Європейського Союзу. Вони є зрадою законних європейських прагнень грузинського народу", – йдеться в документі.

Віктор Орбан прибув ввечері 28 жовтня до Тбілісі, де в нього запланована зустріч із грузинським прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Втім, грузинські протестувальники не були раді приїзду голови уряду Угорщини та освистали його.