Голови МЗС 13 країн ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії

Міністри 13 країн Європейського Союзу підписали спільну заяву, у якій розкритикували візит прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Грузії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Цю заяву підписали міністри закордонних справ та міністри у справах Європи Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Литви, Нідерландів, Люксембургу, Польщі, Португалії та Швеції.
В ній вони назвали візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії передчасним і наголосили, що той "не говорить від імені ЄС".
Крім того, міністри висловили "глибоку стурбованість" ситуацією, яка склалась у Грузії. Вони закликали розслідувати скарги на проведення парламентських виборів та усунути виявлені порушення.
"Порушення чесності виборів несумісні зі стандартами, яких очікують від кандидата на вступ до Європейського Союзу. Вони є зрадою законних європейських прагнень грузинського народу", – йдеться в документі.
Віктор Орбан прибув ввечері 28 жовтня до Тбілісі, де в нього запланована зустріч із грузинським прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.
Втім, грузинські протестувальники не були раді приїзду голови уряду Угорщини та освистали його.
- Відповідно до остаточних результатів від ЦВК Грузії, партія влади «Грузинська мрія» отримала 53,93% голосів; опозиційні «Коаліція за зміни» – 11,04%, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, «Сильна Грузія» – 8,8%, «Гахарія за Грузію» – 7,8%.
- Міжнародні спостерігачі повідомили про порушення під час голосування і тиск на опозицію та виборців.
- Провідні парламентарі країн Європи, а також Канади заявили, що вибори у Грузії не були вільними і справедливими.
- А голова Євроради Шарль Мішель закликав розслідувати порушення на виборах.
- Сьогодні ввечері у центрі Тбілісі відбулась акція протесту, яку організували опозиційні партії, що подолали прохідний бар'єр і не визнають результатів парламентських виборів.
- Уряд Швеції вирішив припинити будь-яке пряме урядове співробітництво з Грузією.