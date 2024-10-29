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Голови МЗС 13 країн ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії

Міністри наголосили, що Орбан "не говорить від імені ЄС".

Голови МЗС 13 країн ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії
Голови МЗС 13 країн ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Міністри 13 країн Європейського Союзу підписали спільну заяву, у якій розкритикували візит прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Цю заяву підписали міністри закордонних справ та міністри у справах Європи Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Литви, Нідерландів, Люксембургу, Польщі, Португалії та Швеції.

В ній вони назвали візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії передчасним і наголосили, що той "не говорить від імені ЄС".

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Крім того, міністри висловили "глибоку стурбованість" ситуацією, яка склалась у Грузії. Вони закликали розслідувати скарги на проведення парламентських виборів та усунути виявлені порушення.

"Порушення чесності виборів несумісні зі стандартами, яких очікують від кандидата на вступ до Європейського Союзу. Вони є зрадою законних європейських прагнень грузинського народу", – йдеться в документі.

Віктор Орбан прибув ввечері 28 жовтня до Тбілісі, де в нього запланована зустріч із грузинським прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. 

Втім, грузинські протестувальники не були раді приїзду голови уряду Угорщини та освистали його.

  • Відповідно до остаточних результатів від ЦВК Грузії, партія влади «Грузинська мрія» отримала 53,93% голосів; опозиційні «Коаліція за зміни» – 11,04%, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, «Сильна Грузія» – 8,8%, «Гахарія за Грузію» – 7,8%.
  • Міжнародні спостерігачі повідомили про порушення під час голосування і тиск на опозицію та виборців.
  • Провідні парламентарі країн Європи, а також Канади заявили, що вибори у Грузії не були вільними і справедливими.
  • А голова Євроради Шарль Мішель закликав розслідувати порушення на виборах.
  • Сьогодні ввечері у центрі Тбілісі відбулась акція протесту, яку організували опозиційні партії, що подолали прохідний бар'єр і не визнають результатів парламентських виборів.
  • Уряд Швеції вирішив припинити будь-яке пряме урядове співробітництво з Грузією.
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